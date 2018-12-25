Son Dakika Haberleri: Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

2 saat önce

HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALIHakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2), System.String[]
HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI

Hakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekipleri,yoğun çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:32 Kaynak: DHA

Sabah, Hakkari, Güncel
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