Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)
2 saat önce
HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALIHakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI Hakkari
'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekipleri,yoğun çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:32 Kaynak: DHA
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