Son Dakika Haberleri: Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2)

1 saat önce

VAN'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDIVan ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van ve Bitlis'te Kar, 337 Yerleşim Biriminin Yolunu Kapattı (2), System.String[]
VAN'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDI

Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 175 iş makinesi ve 596 personelle yapılan çalışmalarla 200 yerleşim biriminin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer yollar için de mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yolları açılan yöre sakinleri, Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti. Gövelek Mahallesi sakinlerinden Serdar Tatar, kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunun açıldığını söyledi. Tatar, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımınız kapalı kalıyordu. Şimdi ise yollarımız hiç kapanmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:36 Kaynak: DHA

Sabah, Van, Güncel
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