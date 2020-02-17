Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, System.String[]

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.


Van- Başkale Güzeldere Geçidi'nin saat 17.30 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Van- Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı Bitlis'in Hizan-Bahçesaray yolunun 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Güzeldere, Başkale, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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