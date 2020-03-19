Van ve Bitlis'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ya da pencerelere çıktı.



Vatandaşlar alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.



Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.



Eylem yaklaşık bir dakika sürdü.

Vatandaşlardan Taylan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir durumdan geçildiğini belirterek, "Böyle bir dönemde kenetlenerek bu sorunun üstünden gelebiliriz. Salgına karşı bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz hastaneler ve sağlık çalışanlarıdır. Onlara moral vermek için bir dakika evlerimizin balkonlarından destek olmak istedik." dedi.