Van ve Bitlis'te soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Van ve Bitlis'te geçen hafta etkili olan karın ardından başlayan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 561 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.

Sorumluluk alanında 11 bin kilometre yol ağı ve 100 kilometre yaya yolunda 250 iş makinesi ve yaklaşık bin personel ile yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 2 bin 250 kamyon seferiyle 36 bin metreküp kar şehir dışına taşındı. Yol açma çalışmalarında 800 ton tuz kullanıldı.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediyeleri ile emniyet ekiplerinin de destek verdiği karla mücadele çalışmaları, kent merkezindeki bazı bölgelerde devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de tipi nedeniyle ulaşımının güçlükle sağlandığı Van- Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de 3 köy dışındaki tüm yolları açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yollarda genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, besiciler de hayvanlarının bakımı için mesai harcıyor. Besiciler, yazın yüksek bölgelerde biriktirdikleri meşe ağaçlarının yaprakları ve otlarla hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde günün ilk ışıklarıyla yola çıkan besiciler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağların dik yamaçlarından ve vadilerden kızaklara yükledikleri ot ve meşe ağaçlarının dallarını köye indiriyor. Her gün yaklaşık 3 kilometre dağa tırmanan besiciler, meşe ağacının yapraklarıyla hayvanlarını besliyor, dallarını da yakacak olarak kullanıyor.

Besicilerden Ersin Mert, "İşimiz çok zor ama mecburuz. Bunu artık eğlenceye çevirdik. Dağda yol yok. Hepsi ağaç, kayalık ve dik yamaçlar. Bir yol belirleyip oradan gidiyoruz. Bazen tek başımıza bazen de tüm köylüler beraber geliyoruz. Yapraklarla hayvanları besliyoruz, dalları da tandırda yakacak olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Hakkari civarlarında karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5, Hakkari'de 2 ve Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.