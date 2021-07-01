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Van ve Bitlis'teki 11 belediye Van Gölü için ortak hareket edecek - Son Dakika

Van ve Bitlis'teki 11 belediye Van Gölü için ortak hareket edecek

01.07.2021 11:18
Van ve Bitlis'teki 11 belediye Van Gölü için ortak hareket edecek, System.String[]

Van ve Bitlis'te Van Gölü'ne kıyısı olan 11 belediye, göldeki kirliliğin önlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla ortak çalışma başlattı.

MESUT VAROL/ŞENER TOKTAŞ - Van ve Bitlis'te Van Gölü'ne kıyısı olan 11 belediye, göldeki kirliliğin önlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla ortak çalışma başlattı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında astronot Kate Rubins'in uzaydan çektiği fotoğrafının birinci seçilmesi, Van Gölü konusundaki duyarlılığın artmasını sağladı.

Göle kıyısı olan Van'ın Büyükşehir, Edremit, İpekyolu, Gevaş, Tuşba, Erciş ve Muradiye ile Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki belediyeler, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" kapsamında oluşturulacak "Van Gölü Belediyeler Birliği" çatısı altında çalışma yürütme kararı aldı.

Yıllardır arıtılmadan göle deşarj edilen atık suların neden olduğu kirliliğin önlenmesi için harekete geçen belediyeler, bu kapsamda atık su arıtma ve katı atık entegre tesislerini kısa sürede devreye almak, göl ve çevreyle uyumlu projeler geliştirmek için çalışmalara başladı.

"Atık su arıtma tesisi olmayan belediyemiz kalmayacak"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AA muhabirine, Van Gölü'nün temiz kalması için yürütülen çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi.

Bu sayede göl çevresinde insanlara daha kaliteli bir yaşam alanları oluşturacaklarını belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nü temiz tutmak adına 2 yıl önce ihalesi yapılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizi Sayın Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla devreye aldık. Bununla iş bitmiyor. Yılardan beri atık su göre deşarj ediliyor. Mevcutta oluşan bu kirlilik sahil bandından hem kötü kokuya sebep oluyor hem de hayatı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda da dip çamur temizliğine başladık. 20 milyon lira bir bütçeyle gölün dip temizliğini yapacağız. Çalışmalarla gezilecek yerlerin daha nezih, daha ferah olmasını sağlayacağız. Gelen misafirlerimize daha güzel bir ortam sunacağız. Dip çamuru temizliğiyle de kapalı havzada suda yaşayan ve su üstünde bulunan canlılar için yaşam alanı daha kaliteli hale gelecek. Van Gölü'nün etrafında yaşam ve hizmet kalitesini arttıracağız. Bu kapsamda göle kıyısı olan bütün belediyelerimizle çalışma yürütüyoruz. Katı atık tesisleri inşa ediyoruz. Atık su arıtma tesisi olmayan ilçelerimiz kalmayacak."

" Van Gölü kirlenmesin demek yetmiyor"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise son günlerde Van Gölü'nün geleceği için tarihi adımların atıldığını ifade etti.

Bölgenin en büyük değeri olan gölün gelecek nesillere daha temiz bırakılması için el birliğiyle çalışacaklarını dile getiren Say, "Arıtma tesisinin inşa edilmesi, göl çevresinde ahırların yıkılması ve sahil bandının yapılması gibi çalışmalar yürüttük. Van Gölü kirlenmesin söylemi yetmiyor. Bunu bir uygulamaya dökmek gerekir. Bu anlamda son yılların en önemli çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Bakanlıkları, belediyeleri, ilgili kurum ve kuruşları Van Gölü'nün geleceği için harekete geçirdiklerini aktaran Say, şunları söyledi:

"Kıyı şeridini halkın ortak kullanımına sunmak için elimizden geleni yapacağız. Kıyı şeridindeki alanların yüzde 95'i ortak alanlar olacak. Yürüyüş, bisiklet yolları ile ahırlardan ve kirlilikten arındırılmış bir sahil bandı olacak. Temizlenmemiş, kokan bir gölün olduğu yerde hiç kimse durmaz ve o şehrin de bir anlamı olmaz. Bu anlamda tüm havzada bu duyarlılığı oluşturmaya çalışacağız. Göle kıyısı olan belediyelerimizi dolaşarak Van Gölü Belediyeler Birliği çalışması başlatıyoruz. Bir litre yağ binlerce ton suyu kirletebiliyor. Bu anlamda sahilde gemi atıklarını teslim alıyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz. Çok önemli sıfır atık çalışmalarımız var. İnşallah İpekyolu, Tuşba ve Edremit'te ortak çalışmayla tüm halkımızı sahille buluşturacağız."

"Dere yataklarında da çalışma başlattık"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da Van Gölü havzasının büyük bir ekolojik zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Van Gölü'ne sahip çıkmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çoban, "İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz 11 yıldır devrede. Belediye olarak iyi bir rehberlik yaptık. Arıtma tesisi konusunda 11 yıldır bütün belediyelerimize çağrıda bulunduk. Van buna dahil oldu. Yakın zamanda göl civarındaki belediyelerimizde böyle bir sorun kalmayacak. Aynı zamanda kar, yağmur ve sel sularının getirdiği taşkınlar aynı ölçüde göle zarar veriyor. Bu kapsamda dere yataklarında da çalışma başlattık. Gölün kirletilmemesi adına daha çok proje ve çalışma yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

"Yüzde 100 arıtılmış su göle bırakılacak"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise "Van Gölü Eylem Planı" kapsamında belediyelerin gölün temizliği için daha çok proje üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Gölün kapalı havza olması nedeniyle sıkıntıların yaşanmaya başladığına dikkati çeken Geylani, şunları kaydetti:

"Tatvan'da yoğun bir altyapı çalışmasına başladık. Makinelerini geçen yıl yenilediğimiz İlleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni yüzde 100 verimli çalışır hale getirdik. Altyapıya dahil olmayan 2 caddemizi de sisteme entegre ettik. Altyapının bitmesiyle atıklar yüzde 100 arıtılarak göle bırakılacak. Tüm belediyelerin atık su tesislerini devreye almasıyla Van Gölü eski maviliğine kavuşacak. Yıl sonuna kadar su arıtmayla ilgili işlemlerin tamamı bitecek. Dip temizliğiyle birkaç yılda Van Gölü yine eskisi gibi tertemiz olacak. Çok geç kalmış değiliz. Eylem planının erken başlaması umut verici. Özellikle Marmara'da yaşanan kirlenmeleri de örnek görürsek işin ne kadar isabetli olduğunu gördük."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'teki 11 belediye Van Gölü için ortak hareket edecek - Son Dakika


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