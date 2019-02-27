Van ve Bitlis'teki Trafik Kazaları Şehir Polis Kameralarına Takıldı
1 saat önce
Van ve Bitlis'te meydana gelen 7 ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.
Van
ve Bitlis
'te meydana gelen 7 ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.
Van ve Bitlis'te trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen şehir polis kameralarına yansıdı. Kazaların aşırı hız, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Kazaların, özellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Aşırı hız ve dikkatsizlik, hatalı sollama ve ışık ihlali nedeniyle yaşanan kazalarda, araçların çarpıştığı görüldü. Sürücülerinin kontrolünü kaybettiği ve kavşaklara hızlı girdiği araçların kaldırımlara çıktığı kazalarda yaralananların olduğu bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:35 Kaynak: İHA
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