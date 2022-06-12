Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı - Son Dakika
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Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı

12.06.2022 22:01
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye yaşayan birçok kişi evlerinden çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.


Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı
Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı
YORUMLAR
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Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi Van'da 5 büyüklüğünde deprem Van'da 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA

Deprem, Tuşba, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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