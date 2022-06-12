Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Tuşba ilçesindeki depremle ilgili herhangi bir çağrı ve yardım talebi alınmadığını belirtti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." VALİLİK: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Depremin ardından Van Valiliğinden sosyal medyada yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Tuşba ilçemizde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun Allah beterinden korusun" ifadesi yer aldı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken, Valilik tarafından tedbir amaçlı depremin merkez üssü Tuşba ilçesine ekip sevk edildiği belirtildi.

VAN-ANKARA, -