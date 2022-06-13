Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)

DEPREM HASARA NEDEN OLDU

Depremin merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Deprem nedeniyle birçok kişi evlerine girmezken, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler el fenerleri ile kırsal mahalledeki evleri tek tek incleyerek hasar tespit çalışması yaptı.Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman da mahalleye gelerek köy muhtarı ve mahalle sakinleri ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Yardımcısı Arslan ve Kaymakam Duman, vatandaşlara çalışmaların devam ettiğini, mahallede herhangi bir yıkımın olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü ve yaşanabilecek her türlü sıkıntının da giderileceğini söyledi.

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,