Van ve Diyarbakırda Fuhuş Operasyonu
2 saat önce
VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında Van ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
VAN Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında Van
ve Diyarbakır
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, şüphelileri takibe aldı. 2 ay süren takibin sonunda da 7 şüpheliye yönelik Van ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Van'da 6, Diyarbakır'da ise 1 şüpheli yakalandı. Oparasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 27 kişiye ise 28 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevini gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: DHA
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