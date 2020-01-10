Van ve Hakkari'de 121 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van ve Hakkari'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 121 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde 4 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Dünden bu yana 11 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı bölgede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de de dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle 27 köy ve 90 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların açılması için çalışması aralıksız sürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Hakkari ve çevrelerinin hafif karlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 2, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.