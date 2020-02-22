Van ve Hakkari'de 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van ve Hakkari'de 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van ve Hakkari'de 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van ve Hakkari'de 95 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van ve Hakkari'de 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van ve Hakkari'de 95 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 51 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de de kent merkezi ve ilçelere bağlı 9 köy ile 35 mezranın yolu kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalımlarına devam ediyor.

Muş'ta ise kardan kapanan yollar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yaptığı açıklamada, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Feyat Asya da kentte ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmasına devam ettiklerini aktardı.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bitlis ve Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı beklenen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği bölgede, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yerel olarak hamleli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.


Bölge genelinde buzlanma olayı ile beraber meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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