Van ve Hakkari'de ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Van ve Hakkari'de ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

25.04.2021 16:13
Van ve Hakkari'de ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Van'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ile Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Van'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ile Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Erciş ilçe binası önünde toplanan siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar, yürüyerek Şehitler Caddesi'nde bulunan ve 1915 yılında Ermenilerin Müslümanları katlettiği Çavuşoğlu samanlığının bulunduğu alana geldi.

Burada toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Doğu Anadolu'da Ermeni vahşetini en acı şekilde yaşayan yerin Van ve çevresi olduğunu belirtti.

Tarihte eşi benzeri az bulunan katliamlar ve işkencelerle Ercişlileri soykırıma uğratan Ermenilerin bin yıldır Türk idaresinde hiçbir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşadıkları bu toprakları kana buladıklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Rus işgali ve Ermeni mezalimi karşısında Ercişlilerin bir kısmı göç edip yurtlarını terk ederken, çeşitli sebeplerle göç edemeyip kalanlar ise Ermeni vahşetinin akıl almaz işkencelerini gördükten sonra katledilmişlerdir. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendirmesi gerçekle, tarihle asla bağdaşmamaktadır. Bu aslında bir hak ve batıl mücadelesidir. Söylem sadece siyasidir. ABD, önce kirli tarihinde kendi yaptığı katliamlara, işkencelere, zulümlere baksın. Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyoruz. HDP ise yaptığı açıklamasıyla gerçek yüzünü bir kez daha gösterip Ermeni yanlısı olduğunu açıkça ortaya koymuştur."

Açıklamanın ardından, Ermeniler tarafından katledilerek şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"Soykırım iddialarını reddediyoruz"

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamada da Biden'ın 1915 olaylarına dair yaptığı açıklama kınandı.

Ermenilerin 'soykırım' iddialarıyla uzun yıllardır iç ve dış kamuoyunu meşgul ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Osmanlının, 1. Dünya Savaşı sırasında emperyalist güçlerle işbirliği yapmalarından dolayı savaş bölgesindeki Ermenileri bölge dışına sevk etmeleri, dünya kamuoyuna soykırım olarak kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili asılsız iddiaları, gerek Türk, gerekse ilgili devletlerin arşivlerinden çıkan kaynaklarla bilimsel olarak çürütülmesine rağmen hala bazı devlet yöneticileri tarafından soykırım iddiaları tekrar gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Bu iddiaların ne tür çıkar kaygılarıyla ortaya atıldığını anlamak için tarihe bakmalıyız. Batılı devletlerin, gerek Ermeni meselesinin ortaya çıkışında, gerekse asılsız soykırım iddialarının gündemde canlı tutulması yönündeki siyasi gayretlerini ısrarla sürdürmelerinde, Türkiye üzerindeki emperyalist emelleri belirleyici rol oynamaktadır. Her yıl 24 Nisan'da sergilenmek istenen bu asılsız iddialar karşısında Hakkari Üniversitesi olarak soykırım iddialarını reddediyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van ve Hakkari'de ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki - Son Dakika


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