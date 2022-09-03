Van ve Hakkari'de 342 kilo uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi

Van ve Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 100 adet av tüfeği, 20 adet tabanca ile 342 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Van'ın Başkale ilçesi ile ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 100 adet av tüfeği, 20 adet tabanca, 163 kilo 47 gram metamfetamin, 153 kilo 257 gram toz esrar ve 25 kilo 620 gram eroin ele geçirildi" denildi. - VAN