Van ve Hakkari'de kar uyarısı - Son Dakika

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 20 ile 40 kilometre hızla esecek, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ile Muş'ta 10, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 7 derece olması bekleniyor.