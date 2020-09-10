Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Van ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum amirleri ile il merkezinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de denetim yaptıklarını söyledi.

Geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Sağlık için hepimiz için bütün Hakkari el birliği, gönül birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Burada maske, mesafe ve hijyen önemli. Biz Bilim Kurulumuzun önerileri, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, sayın İçişleri Bakanımızın ve sayın Sağlık Bakanımızın talimatlarını ve genelgelerini mümkün mertebe uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan kurallara ve kısıtlamalara uymalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Düğünleri kısıtladık ve sadece bir saat nikah yapılabilecek. 65 yaş için birtakım kısıtlamalarımız var. Son haftalarda maalesef ciddi bir artış vardı, 1-2 gündür stabil gidiyor."

Akbıyık ve beraberindekiler, Cumhuriyet, Bulvar ve Çevre Yolu caddelerindeki iş yerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Van'da da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kent merkezinde gerçekleştirilen denetime katılarak iş yeri sahipleri ve ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.

Broşür dağıtan Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek sürücülere kuralları hatırlattı.