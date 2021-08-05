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Mobil ekipler, "mavi" kategoriye geçmek için çaba gösteriyor - Son Dakika

Mobil ekipler, "mavi" kategoriye geçmek için çaba gösteriyor

05.08.2021 12:41

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre kısa süre öncesine kadar Kovid-19 aşılama sayısının en düşük olduğu iller arasında yer alan Van ve Hakkari'nin, başlatılan aşı seferberliğiyle kısa sürede düşük riskli kentlerin bulunduğu mavi kategoriye geçmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre kısa süre öncesine kadar Kovid-19 aşılama sayısının en düşük olduğu iller arasında yer alan Van ve Hakkari'nin, başlatılan aşı seferberliğiyle kısa sürede düşük riskli kentlerin bulunduğu mavi kategoriye geçmesi hedefleniyor.

İki kentte de vaka artışının önlenmesi ve bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Hakkari'de Valilik koordinesinde başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında kent genelinde mobil ekiplerin sayısı 70'ten 87'ye çıkarıldı, hastanelerdeki aşı odaları artırıldı, farklı noktalara kurulan 8 çadırda, havalimanı, sınır kapıları ve kente giriş bölgelerinde "aşı uygulama noktaları" oluşturuldu. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen mahalle, köy ve yaylalara giderek aşıya karşı önyargılı olanları ikna etmeye çalışan ekiplerin gayretleri sonucu Hakkari, 2 aylık süreçte önce kırmızı kategoriden turuncuya ardından da "sarı" kategoriye geçti.

Aşılama oranının düşük olduğu Van'da da toplu çalışma alanlarını, kırsal bölgelerdeki mahalleleri, yaylaları dolaşan mobil ekipler, aşıya ulaşmada sıkıntı ya da tedirginlik yaşayanlara ulaşarak aşılarını yapıyor. Parklara, büyük camilerin avlusuna, Van Gölü sahiline ve birçok noktaya stant kurarak insanları aşı olmaya teşvik eden ekipler, yürüttükleri başarılı çalışmalar sayesinde Van'ın kırmızıdan turuncu kategoriye geçmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, görev yaptıkları illerde aşı olmayan herkese ulaşmaya çalışarak şu ana kadar Van'da 606 bin 849, Hakkari'de de 181 bin 931 kişinin aşısını yaptı.

"Hedefimiz maviye geçmek"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda tüm kurumların imkanlarıyla salgınla mücadele ettiklerini söyledi. Aşının salgına karşı en etkili yöntem olarak kabul edildiğini belirten Akbıyık, "14 Ocak ile 14 Haziran arasında 38 bin 739 aşı yapmıştık. Ancak 14 Haziran'dan sonra almış olduğumuz tedbirlerle bu oranı artırdık. Ekip sayısını 65'ten 87'ye çıkarttık. Hastanelerimizde, Aile Sağlık merkezlerinde oda sayılarımızı yüzde 20 artırdık." dedi.

İl merkezi ve ilçelerde mobil sağlık ekipleri ve aşı uygulama noktaları oluşturduklarını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"İl merkezi ve ilçelerimizin girişlerinde, köylerimizde, yaylalarımızda hatta düğünlerde ulaşabileceğimiz her yerde vatandaşımızı aşılamaya gayret ediyoruz. Bu çabalar sonuç verdi. 14 Haziran'dan günümüze kadar aşı sayısında ciddi bir artış oldu. Kırmızıdan önce turuncuya sonra da sarıya geçtik. Hedefimiz maviye geçmek. Bu çerçevede başta sağlık teşkilatımızın mensupları olmak üzere İl Özel İdaremiz, polisimiz, jandarmamız, müftülüğümüz, muhtarlarımız toplumun tamamının gayretiyle ciddi bir çaba içerisindeyiz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Salgın bitmedi, dünyada, ülkemizde ve ilimizde de vaka sayısında artış söz konusu. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Özellikle düğünlere, taziyelere dikkat edelim."

"Başarıyı sağlık çalışanlarımıza borçluyuz"

Van Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu da kentte sağlık çalışanlarının aşı ikna ekibi gibi çalışmasıyla aşılama oranının arttığını söyledi. Sahada çalışan 100'ün üzerinde ekibin en ücra yerlere giderek insanların aşısını yaptırdığını aktaran Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Şehir içi ve ilçe merkezlerinde 20'nin üzerinde aşı standımız var. Tüm sağlıkçılarımız aşı için ellerinden geleni yapıyor. Bu başarıyı en çok sağlık çalışanlarımıza borçluyuz. Turuncuyu yakaladığımız bu arkadaşlarımızın gayretleriyle kısa sürede sarıya da ulaşacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın bilgilendirmeleriyle vatandaşlarımız ikna olup aşılarını yaptırıyor. Sağlık Bakanımızın da aşıyla ilgili açıklamaları bunda etkili oluyor. Vatandaşların aşıya desteğiyle önce sarıyı ardından da maviyi yakalayacağız."

Kurban Bayramı sonrasında vaka sayılarında artışın yaşandığına dikkati çeken Sünnetçioğlu, "Salgına karşı en büyük silahımız aşı. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Van'da nüfusa göre yüzde 56'lık aşılama oranına ulaştık ve yüzde 65'e çıkmayı planlıyoruz. Vatandaşımız yeter ki aşı olmak istesin. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ederken mesafe, maske ve hijyene dikkat etmelerini, toplu etkinliklerden kaçınmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seferberlik ruhuyla çalışıyoruz"

Hakkari'de mobil aşı ekibinde görevli Derya Nur Çetin de tüm sağlık çalışanları olarak seferberlik ruhuyla çalıştıklarını aktardı.

Kentin zorlu koşullarına rağmen her yere ulaşmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Çetin, "Gece gündüz, dağ taş demeden bazen yürüyerek bazen araçlarla vatandaşlara ulaşıp sağlık hizmetini götürmeye çalışıyoruz. Aşılanma hedefimize ulaşıncaya kadar özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hedefimiz sarıdan maviye geçmek. Mesai saatlerini düşünmeden çalışıyoruz. Bazen sabah saat 08.00'de başlayıp gece 00.00'da bitirdiğimiz oluyor." dedi.

Mobil ekipler, mavi kategoriye geçmek için çaba gösteriyor
Mobil ekipler, mavi kategoriye geçmek için çaba gösteriyor
Mobil ekipler, mavi kategoriye geçmek için çaba gösteriyor
Mobil ekipler, mavi kategoriye geçmek için çaba gösteriyor
Mobil ekipler, mavi kategoriye geçmek için çaba gösteriyor

COVIRAN Bereket, Haziran, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil ekipler, 'mavi' kategoriye geçmek için çaba gösteriyor - Son Dakika


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