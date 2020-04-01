Van ve Hakkari'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van ve Hakkari'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Van ve Hakkari'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van ve Hakkari'den destek verildi.

Van ve Hakkari'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van ve Hakkari'den destek verildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini duyurdu.

Akbıyık, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasını ilk etapta 1 maaşımla bende destekliyorum. Haydi Hakkari. Zaman birlik zamanı, milli dayanışma vakti." ifadelerini kullandı.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Van

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da kampanyaya 1 aylık maaşını bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 65 yaş üstü bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Say, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Yaşanan sürecin atlatılması için dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Say, imkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesi çağrıda bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Belediye olarak salgının ilk anından itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Tanış, "Bugünlerde birlik ve beraberlik ruhuna daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İmkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Bu zorlu süreç elbet geride kalacak ancak her zaman olduğu gibi bu dönemde de milletimizin fedakarlığı ve dayanışması hafızalarda kalacaktır." ifadesini kullandı.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:50 Kaynak: AA

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