Son Dakika Haberleri: Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı
Son Dakika Güncel Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Van ve Hakkari çevresi için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı, System.String[]

Van ve Hakkari çevresi için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Van'ın güneyi ile Hakkari çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Gece ve sabah buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklığı da mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Muş'ta 5, Hakkari'de 4 ve Bitlis'te 2 derece olacak.

Öte yandan, Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim biriminin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi
Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 16:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]