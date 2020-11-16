Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van ve Hakkari'de aralıklarla sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Van ve Hakkari'de aralıklı sağanağın yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkisini göstereceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, aralıklı orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu hafif yağmurlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 11, Hakkari'de 7, Van'da 10 ve Bitlis'te 8 derece olacağı tahmin ediliyor.