Son Dakika Haberleri: Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı

Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı

39 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari'de için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari'de için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Hakkari, Van, Güncel
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