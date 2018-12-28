Son Dakika Haberleri: Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Hakkari, Van, Güncel
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