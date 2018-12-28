Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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