VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçe merkezi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kırsal köylerde, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Başkale ilçesinde sabah etkili olan yağmur, öğle saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yağmur, ilçeye bağlı Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında kar yağışına dönüştü. Kar yağışı ile mezra, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.