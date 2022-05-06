VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI - Son Dakika
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VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI

06.05.2022 16:37

VAN'ın Başkale ilçe merkezi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kırsal köylerde, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

VAN'ın Başkale ilçe merkezi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kırsal köylerde, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Başkale ilçesinde sabah etkili olan yağmur, öğle saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yağmur, ilçeye bağlı Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında kar yağışına dönüştü. Kar yağışı ile mezra, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI
VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI
VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI
VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI

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Yüksekova, Hakkari, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN VE HAKKARİ'YE MAYIS KARI - Son Dakika


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