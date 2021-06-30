Van ve Hatay sınırlarında 29 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 29 kilogram uyuşturucu madde, 11 bin 160 paket sigara ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyor. Son olarak Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 29 kilogram uyuşturucu madde, 11 bin 160 paket sigara ve 2 otomatik tabanca ele geçirildi."