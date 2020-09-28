İstanbul ve Van'da eş zamanlı suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

VAN'da polisin yaptığı çalışmalarda organize çıkar amaçlı suç işledikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik Van ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde, nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs, yağma ve 6136 SKM suçlarını işledikleri tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi ile soruşturmanın tüm yönleri ile aydınlatılabilmesi amacıyla 28 Eylül 2020 tarihinde Van ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.