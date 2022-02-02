Van ve Muş'ta 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 16 yerleşim yerine ulaşıma sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ilde 4 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri ara sokaklarda karları temizliyor.

Hakkari'de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 4 köy ve mezra yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.