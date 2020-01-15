Van vedaş ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van vedaş ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlar - Son Dakika

Van vedaş ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlar

6 saat önce

VEDAŞ ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlarVan'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımında atlar devreye girdi.

VEDAŞ ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlar

Van'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımında atlar devreye girdi. Kapanan yollarda ekipler zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor.

Van'da 3 gün önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kapanan mezra ve mahalle yolları açılırken kar ve tipi nedeniyle elektrik enerji nakil hattında arızalar meydana geldi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) kent genelinde 367 personel ile çalışmalarını yürüten ekipler, araçların çıkamadığı zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Nurduz bölgesine giden VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve beraberindeki 5 kişilik ekip araçlarla bir bölgeye kadar gidebildi. Araçların çıkamadığı bölgeye ekipler, köylülerden temin ettikleri 2 at ile kar kalınlığının 1 metre olduğu bölgeye atların sırtında zorlu bir yolculuk yaparak ulaştı. Arızayı bulan VEDAŞ ekipleri, kopan elektrik tellerini onardıktan sonra kırsaldaki grup mahallelere enerji verdi.

VEDAŞ İl müdürü İsmail Özdemir, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldiğini, bu arızaları gidermek için Van'da 367 kişilik personel ile bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özdemir, "Soğuk hava ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede araçlar çıkamayınca çığ tehlikesi olan bölgelere atlarla ulaşmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz bölge Nurduz bölgesi, Van'ın en zor bölgesi. Hava sıcaklığı zaman zaman -25 dereceye kadar indiği oluyor. Tek amacımız halkımıza güzel hizmetler sunmak, ekiplerimiz zor şartlarda bu görevi yapıyor. Bizde böyle bir günde onları yalnız bırakmadık, onların yanındayız. Van'da, VEDAŞ olarak Van, Bitlis, Muş ve Hakkari bölgelerinde yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veriyoruz, 650 bin abonelerimiz var. Bu abonelerimize güzel hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Toplam 8416 km bir bölgede çalışmalarımız oluyor. Trafo sayısı ise toplam 3154" dedi.

Ekipler yabanı hayvanlar için yem ve ekmek kırıntılarını bıraktı.

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Haber: VAN (DHA)

Van vedaş ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlar

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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