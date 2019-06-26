Son Dakika Haberleri: VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
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VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

2 saat önce

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktıVan'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı, System.String[]
Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
Van'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
Başkale, Van, Güncel
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