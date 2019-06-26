Son Dakika Haberleri: VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
Son Dakika Güncel Haber

VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

41 dakika önce

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktıVan'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
Van'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.
VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:51 Kaynak: DHA
Başkale, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı, görenleri hayrete düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:32:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VAN Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]