Van yarım asırdır öreke ve satranç taşı yapıyor

Yarım asırdır öreke ve satranç taşı yapıyor

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Yaba, halen eski usul tezgahta, kadınların yün eğirmekte kulandıkları öreke ve satranç taşı yapıyor. Yaba, özellikle stranç taşlarına büyük ilgi gösterildiğini belirtiyor.

Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın Çevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Ali Yaba, kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmayı sürdürüyor. Çitçilik yapan Yaba, bir taraftan da esk usul el tezgahında, tahtadan yemek kepçesi, havan, yemek kapları ile kadınların yün eğirmekte kullandıkları öreke ve ilçede 7'den 70'e herkesin bilip, oynadığı satranç taşı yapıyor. 50 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlatan Yaba, amcının bu mesleği unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

TALEPLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Taleplere yetişmekte zorlandığını ve özellikle satranç taşlarına yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Yaba, Satranç taşlarını ceviz ağacından yapıyorum. Ayrıca sarımsak ezmede kullanılan havan, yemek kepçesi ve yün eğirmede kullanılan öreke de halen tercih ediliyor. Amacım, hem kültürümüzü yaşatmak, hem de geçimimizi sağlamak. Gençlerin de bu işi öğrenmelerini istiyorum. Ben öldükten sonra da bu kültürün yaşatılmasını isterim. Benden önce dedelerimiz ve babalarımız da bu mesleği yapıyordu. Sadece bizim köyümüzde bu işin 10 ustası vardı. Şimdi ise sadece ben kaldım.dedi.