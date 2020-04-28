VAN Yatak odasında 4 çuval içinde 102 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yatak odasında 4 çuval içinde 102 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da, İpekyolu ilçesinde bir evin yatak odasında, 4 çuval içinde 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada yatak odasında 4 çuval içerisinde 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.