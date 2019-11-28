Van yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar

Yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar

Van İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma tarafından 'yerli üretim' damgasıyla meyve, sebze ve otları kurutmak için bir makine üretildi. Sebze, meyve veya otların protein ve renk kaybına uğramadan çok kısa sürede kurutulmasını sağlayan cihazın iç ve dış piyasada pazarlanması için çalışmalar başlatıldı.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, meyve, sebze ve otları kurutmak için bir cihaz geliştirdi.

SONUÇLAR ÇOK İYİ

Dr. Mehrdad Fojlaley, kısa sürede kurutma imkanı sağlayan yerli ve milli cihazın Ar-Ge çalışmalarını Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Teknokent'te tamamladıklarını söyledi. Çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Dr. Fojlaley, Ardından seri üretime geçtik. Bu cihazın en büyük özelliklerinden biri enerji tüketimi çok az ve antibakteriyal olmasıdır diye konuştu.

HEDEFİMİZ İHRACAT

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise, yaklaşık bir yıldır İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren girişimcinin Ar-Ge çalışması sonucunda ürününü ortaya çıkardığını söyledi. Gedik, Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Bu makine, yerli ve milli imkanlarla yapılan bir ürün oldu. Bu ürünün testleri Van'da gıda mühendisleri tarafından yapıldı. Özellikle Şanlıurfa'da sebze kurutması için ihtiyaç duyuluyordu. Harran Üniversitesi ve Teknokent'in işbirliği ile orada bir deneme çalışması yaptık. Oradan da çok güzel sonuçlar aldık dedi. Gedik, Hem ülkemize ciddi anlamda katkı sağlayacak, hem de kurutma yapacağımız meyve sebze veya otların minerallerini, aromasını yok etmeden ve çok kısa sürede kurutacak bir cihaz. Bu cihazla ihracatı hedefliyoruz. İnsanlar artık doğal ürünler yemek istiyor. Yani mevsiminde ürünleri alıp kurutup kışın yemek istiyorlar. Bu cihaz aslında tam da bunu hedefliyor. ve bu cihaz üretilirken 3 farklı kitle hedeflendi. Bunlardan biri sanayi tipi ürünler yani çok fazla üretim yapan işletmelere yönelik büyük ve orta ölçekli işletmelere yönelik cihaz üretildi. Şuanda da girişimcimiz ev tipi cihazın üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. O da en kısa zamanda piyasaya sunulacak. İnsanlar kendi evlerinde de çok kısa sürede ürünlerini kurutabilecekler diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN

Yeni üretilen ürünün bütün belgelerinin tamamlandığını belirten firma ortağı İlhami Kayaçelebi, ürünün yüzde yüz yerli ve milli olduğunu söyledi. Zaman ve enerjide yüzden 90 tasarruf sağlandığını anlatan Kayaçelebi, bundan sonraki hedeflerinin ürünü iç ve dış piyasada satışa sunmak olduğunu söyledi.