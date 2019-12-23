Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı.

Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yaptı. Aramalarda otobüsün bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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