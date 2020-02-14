Van yüksekova'da mahsur kalan 7 öğrenci helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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Van yüksekova'da mahsur kalan 7 öğrenci helikopterle kurtarıldı
6 saat önce
VAN Yüksekova'da mahsur kalan 7 öğrenci helikopterle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
VAN Yüksekova'da mahsur kalan 7 öğrenci helikopterle kurtarıldı
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