Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan - Son Dakika

Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan
01.04.2021 11:58
Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan Van-Yüksekova karayoluna ikinci defa düşen heyelan, bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.
Van- Yüksekova karayolunda ikinci heyelan
HAKKARİ - Van-Yüksekova karayoluna ikinci defa düşen heyelan, bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.
Sabah saatlerinde heyelan düşmesi sonucu Van-Yüksekova karayolu ulaşıma kapanmıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanda, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri ise olası bir duruma karşı bölgeye geçti. Yol çalışmalarının devam ettiği sırada bir anda meydana gelen heyelan, Van-Yüksekova karayolunu yeniden ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültü ile inen heyelan, AFAD ekipleri tarafından görüntülendi. Heyelanın durması ile birlikte karayolunda yeniden çalışma başlatıldı.
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