Van YYÜ'de akademik yıl açılışı yapıldı - Son Dakika

Van YYÜ'de akademik yıl açılışı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Van YYÜ'de akademik yıl açılışı yapıldı, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, araştırma, eğitim ve sağlık alanında öncü, kurulduğu şehrin mirasını geleceğe taşıyan, girişimci ve üretken araştırmacıların faaliyet gösterdiği üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bir araştırma üniversitesi olmak. Dünya sırlamasında 1600-1700'lerde olan bir üniversiteyiz. Amacımız dünya üniversiteleri arasında ilk 1000'de yer almak. Bunun içinde gerekli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bölgemizin lider üniversitesiyiz. Bunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Van YYÜ çevresindeki birçok üniversiteye kuruculuk yaptı. Topluma dokunan, şehirle bütünleşmiş bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz hizmetler ile toplumsal ihtiyaçları önceleyen bir üniversiteyiz. Halihazırda 17 yabancı uyruklu öğretim üyemiz var. Üniversitemizin araştırma ve stratejik politikalarını buna göre belirlemek istiyoruz. Bu misyona uygun bir stratejik plan yapıyoruz. Bütün faaliyetlerimizi bu stratejik plan çerçevesinde gerçekleştireceğiz."

2020-2021 Akademik Yılı açılış dersi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Zahmakıran'ın "Nanomalzeme Kimyası" sunumu ile başlatıldı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaeddin Şevgin, YYÜ yönetimi ve senato üyeleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van YYÜ'de akademik yıl açılışı yapıldı - Son Dakika

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