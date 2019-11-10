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Van YYÜ'de Atatürk'ü anma töreni

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Van YYÜ'de Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.


Van YYÜ'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni, rektörlük binası önündeki Atatürk Anıtı'na Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kayri tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saat 09.05'te çalınan sirenler eşliğinde Atatürk ve tüm şehitler için yapılan 2 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayrak yarıya indirildi.


Törene Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Genel Sekreter yardımcıları Salih Yurtkuran ve Turgut Soycan, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Rektör, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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