Van YYÜ'de bayramlaşma programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli
, idari ve akademik personelle bayramlaştı.
YYÜ Konuk Evi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Şevli, üniversitede geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde akademik ve idari personeliyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Herkesin Ramazan Bayramı
'nı kutlayan Şevli, şöyle konuştu:
"Üniversitemizin başarı seviyesini, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin de memnuniyetini ve başarı düzeyini artırmak için el birliği ile çalışacağız. Kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, sevgi ve saygının içten ve samimi duygularla gösterildiği, ihtiyaç sahiplerine ve kimsesiz kalanlara yardım edildiği mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan bayramlaşma törenimize katılan değerli mensuplarımıza teşekkür ediyorum."
Bayramlaşma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, YYÜ Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.