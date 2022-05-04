Van YYÜ'de bayramlaşma programı - Son Dakika
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Van YYÜ'de bayramlaşma programı

04.05.2022 11:46
Van YYÜ'de bayramlaşma programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, idari ve akademik personelle bayramlaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, idari ve akademik personelle bayramlaştı.

YYÜ Konuk Evi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Şevli, akademik ve idari personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Şevli, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde bayramlaşmaları online olarak yapıyorduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef birçok can alan Kovid-19 salgını artık etkisini günden güne yitiriyor. Salgın sonrası birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, maneviyatımızı güçlendiren Ramazan Bayramı'nda birlikte olmanın sevincini ve huzurunu yaşıyoruz. Bu geleneğimizi tekrardan canlandıracağız."

Van YYÜ'nün kuruluşunun 40'ıncı yılını oldukça zengin bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlik programıyla kutlamaya devam ettiklerini belirten Şevli, üniversitelerinin dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine girdiğini belirtti.

Van YYÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri listelerinde istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam edeceğini aktaran Şevli, şöyle dedi:

"Akademik personelimizin disiplinli çalışmalarına şahit oluyoruz. Üniversitelerimizin THE'nin 'Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması' listesine dahil edilmesi ülkemiz açısından gurur verici bir başarıdır. Benimsediğimiz sürdürülebilir ve gelişim odaklı çalışma yöntemimizle gerek ülkemiz gerek dünya bilim camiasına etki değeri yüksek, önemli katkılar sunacağımıza olan inancım tamdır. Kalite standartlarımızın istikrarlı şekilde yükselmesine katkı sunan, bu hedef doğrultusunda özveriyle çalışan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Bilimin ışığında bir dünya üniversitesi olmayı amaçlıyoruz."

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Sedat Yayla, Genel Sekreter Cahit Tekin, fakülte dekanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile öğrenciler de katıldı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, Rektör, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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