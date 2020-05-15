Van YYÜ'de dezenfekte çalışması - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Destek Birimi tarafından tüm kampüste dezenfeksiyon çalışması yapıldı.



Van YYÜ Genel Sekreterliğine bağlı olarak kurulan destek birimi tarafından üniversitedeki rektörlük, fakülte, yüksekokul, enstitü binaları, oyun parkları, lojmanlar ve camiler ile tüm personel servisleri dezenfekte edildi. Destek biriminden yapılan açıklamaya göre, aylık olarak tüm binalardaki ofislerin dezenfekte edildiği ifade edilirken, personel servislerinde ise bu işlemin günlük olarak yapıldığı bildirildi. Ayrıca giriş çıkışın çok olduğu birimlerde de günlük dezenfekte işleminin yapıldığının belirtildiği açıklamada, korona virüsle ilk günden bugüne kararlılıkla yürütülen mücadele kapsamında yapılacak benzer çalışmalarla bunun devam edeceği bildirildi. - VAN