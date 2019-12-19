Van YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesinde "Elektrik Enerjisi" konulu bir panel düzenlendi.



Van YYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Teknoloji Topluluğunun düzenlediği "Elektrik Enerjisi" paneli, Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı. Panelden önce Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Genç'in moderatörlüğünde panele geçildi.



Panelde; VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Orhan Gültepe birer sunum yaptı.



Panele Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Almalı, VEDAŞ Yatırım Tesis Yöneticisi Ahmet Durgun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - VAN