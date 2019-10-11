Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'de 'Erasmus Günü' etkinlikleri
Son Dakika Güncel Van YYÜ'de 'Erasmus Günü' etkinlikleri

Van YYÜ'de 'Erasmus Günü' etkinlikleri

1 saat önce

Avrupa genelinde organize edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle ülkemizde eş zamanlı yapılan ErasmusDays etkinlikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) de yapıldı.

Van YYÜ'de 'Erasmus Günü' etkinlikleri, System.String[]

Avrupa genelinde organize edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle ülkemizde eş zamanlı yapılan ErasmusDays etkinlikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) de yapıldı.


Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılışında konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr İsmail Hakkı Ekin, ErasmusDays etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda tüm katılımcıların keyifli zaman geçirmesini diledi. Etkinliğin tüm Avrupa ile birlikte eş zamanlı olarak Türkiye'de de yapılmasının önem arz ettiğini belirten Ekin, "Bu etkinlikler kapsamında burada bir iletişim sağlanacak. Erasmus Koordinatörlüğü bu konuda iyi bir hazırlık yaparak, konuyu size iyi bir şekilde anlatacak. Ayrıca program ortakları çeşitli projeler anlatacak. En önemlisi daha önce deneyim sahibi arkadaşlarla iletişime geçip neler yapılması gerektiğini öğreneceksiniz. Her yıl 45 öğrencimizi değişim programları kapsamında yurt dışına gönderiyoruz ve bu anlamlı bir sayıdır. Ben burada bulunan tüm öğrenici arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum" dedi.


Daha sonra Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Arif Kıvrak, teknik bilgiler veren bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Van YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğrencilerinin müzik dinletisine geçildi. - VAN

Avrupa, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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