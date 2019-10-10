Van YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, iş sağlığı ve güvenliğinin özellikle bölge için oldukça önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, "Van YYÜ olarak biz iş sağlığı ve güvenliği konusunda üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.



Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Genç İSG Sempozyumu"nun açılış toplantısı gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sempozyumun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İş sağlığı ve güvenliği özellikle bizim bölgemiz için oldukça önemli bir konudur. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 2016 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Akabinde tehlike sınıflarına göre bir koordinasyon kurulu kuruldu. Dekanlar ve yüksekokul müdürlerimizin de olduğu ayrı bir komisyon kuruldu. Van YYÜ olarak biz iş sağlığı ve güvenliği konusunu önemsiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu sempozyumun iyi sonuçlar vermesini diliyorum ve bu etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ise, genel müdürlük olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yalnızca mevzuat düzenlemeleri ve ceza odaklı denetimlerle gelişme sağlanamayacağının farkında olduklarına dikkat çekerek, "2012 yılında yayımlanan İSG Kanunu sonrası mevzuat ve denetimlerimizde önleyici yaklaşımı benimsediğimizi sürekli belirtmekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği konusu teknik boyutunun yanında sosyal boyutuyla insan faktörünün etkisinin yüksek olduğu bir alandır. Bu nedenle bu alanda gelişme sağlamamızın en önemli adımı insana yapılacak yatırımdır. Bu amaçla bugün sizlerle bir aradayız. Çalışma hayatında hangi meslekte, hangi sektörde çalışırsanız çalışın, iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip bireyler olarak yetişmeniz hem kendi sağlık ve güvenliğiniz hem de çalışma hayatında göreviniz gereği alacağınız kararlarda diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak adına oldukça önemlidir" diye konuştu.



Yıldız'ın ardından Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş İSG Müdürü Dr. Serkan Alkan da bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu gerçekleştirildi.



Sempozyumun açılışına Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Van YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök, kurum amirleri, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - VAN