Van YYÜ'de iki yeni fakülte açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) iki yeni fakülte açıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite bünyesinde Sağlık Bilimleri ve Turizm Fakültesi'nin kurulduğunu belirtti.

Yeni fakültelerin kurulmasına ilişkin kararın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan 2 fakültemiz Vanımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Başka yeni fakülteler açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olan Van YYÜ'yü önümüzdeki süreçte daha ileri noktalara taşımak için gece gündüz çalışıyoruz."