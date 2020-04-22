Van YYÜ'de ilk kez uygulanan hastayla görüntülü görüşmede, duygusal anlar yaşandı - Son Dakika
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Van YYÜ'de ilk kez uygulanan hastayla görüntülü görüşmede, duygusal anlar yaşandı

6 saat önce

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hizmete giren 'Uzaktan erişim ile görüntülü sesli bilgilendirme modeli' ile artık yoğun bakımda ve Covid servisinde yatan hastalar, yakınlarıyla anlık görüntülü görüşebiliyor.

Van YYÜ'de ilk kez uygulanan hastayla görüntülü görüşmede, duygusal anlar yaşandı, System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde hizmete giren 'Uzaktan erişim ile görüntülü sesli bilgilendirme modeli' ile artık yoğun bakımda ve Covid servisinde yatan hastalar, yakınlarıyla anlık görüntülü görüşebiliyor. Bu kapsamda ilk görüşme, koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan Besi Güler (86) ve oğlu Battal Güler arasında gerçekleşti. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında hastanelere ziyaretçi yasağı getirildi. Bu nedenle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 'Uzaktan erişim ile görüntülü sesli bilgilendirme modeli' devreye girdi. Bu sayede hasta yakınları, hastanede yatan hastaları ile anlık görüntülü görüşebiliyor. Sağlık çalışanlarının yardımı ile hastalar ve yakınlarının görüntülü görüştürülmesini sağlayan sistem ile hastaların tedavi sürecine de büyük katkı sağlanacağı belirtildi

'OĞLUMU KARŞIMDA GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM'

Uygulamayla ilk olarak koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan Besi Güler ile oğlu Battal Güler görüntülü görüştürüldü. Türkçe bilmeyen anne Güler oğlunu karşısında görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Hastanede kendisine çok iyi baktıklarını belirten Güler, oğluyla yaptığı görüşmede, "Allah burada çalışanlardan razı olsun. Onlara kurban olayım. Bana çok iyi bakıyorlar. Oğlum seni gördüm, daha iyi oldum. İnşallah iyi olacağım, herkese selam söyle" dedi.

'ANNEMİ GÖREMEYECEĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNDÜM'

Oğlu Battal Güler ise uzun zamandır görmediğini belirttiği annesiyle hasret giderdi. Güler, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Annem 86 yaşında şu anda burada hastanede yatıyor. Ben Muğla'dan geldim. Annemi göremeyeceğim için çok üzülüyordum. Bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Bana böyle bir imkan sundukları için hastane yönetimine çok teşekkür ederim. En azından annemi gördüm, çok mutlu oldum. Annem de çok mutlu oldu. Şu an için çok rahat ve sağlık durumu da iyiymiş. İnşallah en kısa sürede aramıza döner" diye konuştu.

Yeni kurulan sisteme ilişkin açıklamada bulunan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ise bu sistemin hastaların tedavisinde olumlu rol oynayacağını söyledi. Başhekim Dr. İliklerden, "Tüm dünyada ve ülkemizde mücadele ettiğimiz Covid- 19 salgını nedeniyle bütün hastanelerimizde ziyaret yasaklarını ciddi bir şekilde uygulamak zorundayız. Çünkü salgının önlenmesinde hastane içindeki ziyaretlerin kısıtlanması çok büyük önem arz etmektedir. Tabi bu süreçte daha önce de Covid dışında yoğun bakımda yatan hastalarımız için planladığımız uzaktan erişim ile bilgilendirme, görüntülü sesli bilgilendirme modelini Covid sürecinde daha aktif bir şekilde kullanmak için çalışmalarımıza başladık" dedi.

HASTALARIN TEDAVİLERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Başhekim Dr. İliklerden, yatan hastaların ve hasta yakınlarının hastalıklarla ilgili bilgilendirilmesi ve kendi yakınlarıyla görüntülü görüştürülmesinin hastaların tedavilerinde moral ve motivasyon olması için böyle bir sistemi hayata geçirdiklerini söyledi. Dr. İliklerden, "Çok iyi bir hizmet olduğunu uygulama sırasında fark ettik. Bugün Muğla'dan annesi için gelen bir vatandaş hastanemize geldi, ama annesini görememekten yakınmaktaydı. Az önce onların birbirlerini görmesini görüntülü ve sesli hasret gidermesini sağlamış olduk. Bu sistem olmasaydı oğlunu göremeyecekti. Ben bir hekim olarak bu sistemin onların tedavi sürecine de katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.


Dursun Odabaş, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:41 Kaynak: DHA

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