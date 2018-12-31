Son Dakika Haberleri: Van Yyü'de İş Güvenliği Eğitimi

Van Yyü'de İş Güvenliği Eğitimi

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 405 personel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı.

Van Yyü'de İş Güvenliği Eğitimi, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 405 personel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı.

Van YYÜ ile Van İlkay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi arasında yapılan sözleşme gereği sürekli işçi kadrosunda bulunan 85 çalışan ile taşeron elemanı iken kadroya alınan 320 personele, işe giriş sağlık muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi ile ilk yardım temel eğitimi verildi.


Bir hafta süren eğitim programı sonrasında düzenlenen toplantıda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulayarak, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


İş güvenliği uzmanı Kadri Salaz da iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyeti için başta Rektör Prof. Dr. Battal olmak üzere diğer yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:45 Kaynak: AA

Van, Güncel
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