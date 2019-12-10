Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'de "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği
Son Dakika Güncel Van YYÜ'de 'Kadına Şiddet Hayır' etkinliği - Son Dakika

Van YYÜ'de "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar (ÜNİBJK) ile Gölkentliler Topluluğu tarafından "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği düzenlendi.

Van YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar (ÜNİBJK) ile Gölkentliler Topluluğu tarafından "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte resim sergisi, sinema ve tiyatro gösterimiyle canlı müzik dinletisi yapıldı.

YYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteklediği etkinlikte konuşan ÜNİBJK sorumlusu Hilal Karacan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Kadına şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlediklerini belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Bugünkü gençler, bu meseleye sahip çıkarsa gelecekte kadına şiddet daha az konuşulan bir konu olur belki. Kadına şiddet insanlara yakışmayan bir durumdur. Dünya nezdinde tüm müreffeh toplumlar, kadına verdikleri değer oranında büyümüşlerdir. Bizleri büyüten bu yaşa getiren annelerimizin ve kadınlarımızın hakkı şiddete maruz kalmak değildir. Üniversite topluluğu olarak gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddete maruz kalmış tüm kadınların yanında olacağız."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi
Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'de "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]