Van YYÜ'de Mehmet Erdem konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van YYÜ'de Mehmet Erdem konseri - Son Dakika

Van YYÜ'de Mehmet Erdem konseri

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörlüğünün organize ettiği Mehmet Erdem konserinde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Van YYÜ'de Mehmet Erdem konseri, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörlüğünün organize ettiği Mehmet Erdem konserinde öğrenciler doyasıya eğlendi.


YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin spor kompleksinde düzenlenen konsere, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konser öncesi YYÜ ROCK topluluğunun söylediği şarkılarla eğlenen öğrenciler, Erdem'in salona girmesiyle coşkulu anlar yaşadı. Sahnede eserlerini seslendiren Mehmet Erdem, 3 saat boyunca öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Rektör Şevli, konserin ardından yaptığı konuşmada sınavlardan önce öğrencilere moral vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Şevli, Erdem'e teşekkür etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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