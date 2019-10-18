Van YYÜ'de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ) Sosyoloji Bölümü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından organize edilen "Mevlana'nın Gözünden Barış ve Hoşgörü" konferansı düzenlendi.



Van YYÜ İlahiyat Fakültesinin konferans salonunda geçekleştirilen programın açılışında konuşan Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Suvat Parin, DAKA'nın güzel işler yaptığına dikkat çekti. Parin, "Klasik kalkınma ajansı tanımının dışına çıkarak sadece ekonomiye endeksli bir kalkınma ön görmüyor, işin içine sosyal ve kültürel etkinlikleri de katan bir boyutu dikkate alarak çalışmalar yapıyor. Bu bizim açımızdan önemlidir. İkincisi, yanı başımızda önemli bir kültür, kadim bir medeniyet var. Onunla yeni kanallar açmanın arayışı içindeler. Dolayısıyla bugünkü programın ve bundan sonraki programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun mimarı DAKA ve DAKA İran Masası Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür Bey ve ekibidir. Biz de sosyoloji bölümü olarak buraya eklemlendik. Çok fazla söze gerek yok, modern dünyada, modern dünyanın bu hızına, bu karmaşasına farklı bir ses olarak Mevlana'nın buradaki düşüncelerini bir Mevlana uzmanından dinlemek çok güzel olacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



DAKA İran Masası Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür ise, İran Masası hakkında bilgiler vererek, Mevlana'nın iki toplum için olan önemine dikkat çekti.



Görür'ün ardından İran'dan gelen Mevlana uzmanı Dr. İreç Şehbazi, "Mevlana'nın Gözünden Barış ve Hoşgörü" konulu bir konferans verdi.



Program, İranlı sanatçı Saber Suri tarafından verilen ud konseri ile sona erdi. - VAN